Больницы Луганщины получили новую компьютерную технику от ПРООН

В Луганской области 1 городская и 12 районных больниц пополнились новой компьютерной техникой от ПРООН. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках подкомпонентов "Управление здравоохранением" Программы восстановления и развития мира ПРООН и для поддержки запуска реформы вторичного звена, 1 городской и 12 районным больницам области передано 25 компьютеров и ноутбуков с соответствующим программным обеспечением», – говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что общая стоимость техники составила 642 тыс. 855 грн.

Отмечается, что на компьютерах будут установлены медицинские информационные системы, которые уже с 1 апреля 2020 года будут обеспечивать реализацию принципа «деньги следуют за пациентом» в рамках медицинской реформы.

«Улучшение обеспечения компьютерной техникой лечебных учреждений Луганщины на селе является логическим продолжением сотрудничества специалистов Программы развития ООН с врачами сельских районов области», – добавили в пресс-службе.