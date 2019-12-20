На позиции вражеского снайпера заметили маленького ребенка (Фото)

На Донбассе на позиции снайпера противника военнослужащие ВСУ заметили маленького ребенка. Зафиксированный разведкой кадр с позиций противника на своей странице в Facebook обнародовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, чей солдат Василий Лисицын 17 декабря погиб от пули снайпера.

Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

«Да, вам не показалось. На фото – ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник: мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, так. Пользуется этим? Видите сами. Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кадр был сделан незадолго до выстрела, в результате которого погиб солдат ВСУ.