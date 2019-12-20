В «ДНР» ввели запрет на выезд жителей из некоторых населенных пунктов, – разведка

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса возросло число преступлений и правонарушений участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) против местного населения. Также, в «ДНР» был введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о существенном увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса российско-оккупационных войск против местного населения», – отметил Праута.

В частности, добавил представитель Минобороны, 16 декабря участники НВФ «ДНР» ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования.

В то же время, по информации ГУР, для недопущения проявлений гражданского неповиновения «администрации республик» усилили административно-полицейский режим. Так, с 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов неподконтрольной территории Донецкой области.

«Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия "украинским диверсантам"», – сообщил Максим Праута.