Монетизация льгот в Украине: Что делать, если льгота не начислена

В случае, если в Украине льготнику не начислили сумму монетизированной льготы, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 20 декабря, пресс-служба ведомства.

По его словам, бывают случаи, когда льготнику не начислена льгота. «К сожалению, существуют такие ситуации. В таком случае льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членов семьи и перечень услуг, которыми пользуется – для того, чтобы эта информация была откорректирована в Едином государственном реестре. Ему будет доначислена соответствующая сумма, начиная с октября месяца», – отметил Виталий Музыченко.

Ранее сообщалось, что Виталий Музыченко призвал льготников обратиться за субсидией до конца декабря, чтобы получить возмещение за весь отопительный период.