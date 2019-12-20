RU
Все новости

Монетизация льгот в Украине: Что делать, если льгота не начислена

20.12.19 19:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В случае, если в Украине льготнику не начислили сумму монетизированной льготы, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 20 декабря, пресс-служба ведомства.

По его словам, бывают случаи, когда льготнику не начислена льгота. «К сожалению, существуют такие ситуации. В таком случае льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членов семьи и перечень услуг, которыми пользуется – для того, чтобы эта информация была откорректирована в Едином государственном реестре. Ему будет доначислена соответствующая сумма, начиная с октября месяца», – отметил Виталий Музыченко.

Ранее сообщалось, что Виталий Музыченко призвал льготников обратиться за субсидией до конца декабря, чтобы получить возмещение за весь отопительный период.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк