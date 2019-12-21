Срыв переговоров ТКГ в Минске: Эксперты рассказали, состоится ли обмен пленными

В Минске во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 18 декабря стороны не смогли договориться об обмене пленными. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил отсутствие прогресса в этом вопросе. Как пояснил политолог Владимир Золотарев, обмен пленными для Российской Федерации – это всегда жест доброй воли, передает «Слово і Діло».

По его словам, для российской власти подобные жесты возможны, когда есть необходимость продемонстрировать себя с хорошей стороны. Видимо, в Кремле считают, что на данный момент такой надобности нет.

Золотарев напомнил, что первый этап обмена пленными состоялся, а во время встречи в Париже президент России Владимир Путин пытался продемонстрировать, что идет на уступки. Эксперт подчеркнул, что подобные меры всегда диктуются конъюнктурными, популистическими соображениями.

Он считает, что с политической точки зрения, на текущем этапе ситуация выглядит так, что Путину сейчас абсолютно не нужны подобные жесты. «Лимит исчерпан. Хороших дел, видимо, по списку выполнили достаточно», – заметил политолог.

Кроме того, эксперт выразил сомнения, что путем санкций или с помощью газового вопроса западные лидеры смогут повлиять на Россию.

В свою очередь, глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, напротив, не исключил, что обмен может состояться до конца года. «Для того, чтобы обмен состоялся уже вчера, достаточно кивка одного человека в Кремле», – сказал Грабский.

Он подчеркнул, что нужно рассматривать вопрос политических спекуляций, возможно, каких-то невидимых договоренностей, чтобы «протащить» того или иного человека в список, который предложат к обмену.

Грабский добавил, что обмен может произойти в любую секунду, но при этом важно учитывать национальные интересы. «Безусловно, нужно вернуть наших граждан. Но Украина порой готова платить неадекватную цену. В списках на обмен с украинской стороны – фамилии виновных людей, которые несут наказания за преступления и шпионаж, а с той стороны мы имеем людей, которых оккупанты держат в заключении в силу различных причин. Обмен неравнозначный. Оккупанты точно так же могут в любой момент набрать 100-200 человек и предложить на обмен. Украина отдает тех, кто реально может дать показания», – подытожил Сергей Грабский.

Ранее сообщалось, что участники Трехсторонней контактной группы обсудят вопрос освобождения удерживаемых лиц между Украиной и «Л-ДНР» на следующей неделе.

Напомним, после заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло 18 декабря, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами продолжаются. При этом, как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, на переговорах ТКГ в Минске представители «ЛНР» сорвали договоренности по обмену пленными.