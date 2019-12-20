«Еленовка – давно такого не было»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «12:08. Горловка. Те, кто сейчас едет на блокпост в сторону Украины – на свой риск, очередь до туалетов, двигается медленно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Павел: «10:28. Каргилл. В 11:06 (по местному времени, – ред.) была первая протяжка на 4 машины. Основная почти в начале моста льгота в конце моста»;

Павел: «10:31. Каргилл. В 11:30 (по местному времени) вторая протяжка на 5 машин»;

Igor: «10:43. Каргилл. Основная на середине моста, льгота вначале моста. Движение очень слабое»;

Inna: «13:27. Каргилл. Общая очередь на середине моста. Льгота – до моста»;

«igorinho»: «14:39. Каргилл в Украину. Пешеходы – до 100».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Max: «10:24. Еленовка, в Донецк до моста нулевого, мэртво»;

Ivan: «10:47. Еленовка в Украину. Полчаса – 8 машин. 14 автобусов с пешеходами. Основная до церкви, льгота 60 машин»;

Вячеслав: «11:59. Еленовка – давно такого не было. И пропускают без особого энтузиазма (это имеется ввиду в обе стороны)»;

Oleg: «12:02. Капец, 13:00 (по местному времени) Еленовка на выезд из Донецка 200+»;

Константин: «12:11. Еленовка. ***а полная, на въезд в Донецк от "нулевого" на мосту»;

Inna: «12:31. Еленовка из Донецка. Общая очередь на остановке заканчивается»;

Олеся: «13:10. Еленовка в Донецк: очередь на мосту от "нуля"»;

Кристина: «13:39. Еленовка в Донецк, до "нулевого" ДНР очередь. Еленовка в Украину – до церкви»;

Елена: «14:09. Новотроицкое со стороны Украины прошли за полчаса. К таможне ДНР в Еленовке стоим примерно в 15 машинах от сигаретного ларька»;

Vlad: «14:43. Новотроицк в Донецк. Пеших много. Очередь уже на улице».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Максим: «10:29. Гнутово в сторону Украины. До магазина еще машин 10»;

Максим: «11:35. ***а везде, друзья, стою в Гнутово в камышах, двигается, но остановил машину, которая из Украины ехала, говорит перед МГБ, что в посадке ("ноль" ДНР) очередь до поворота. Оттуда люди 2 часа простояли на "нуле"»;

«Vitos»: «12:28. Пищевик на въезд в ДНР – мало, в Мариуполь – машин 30 было, "ноль" Октябрь в сторону ДНР без движения 1,5 часа, пропускают только в сторону Украины»;

«»: «12:38. Октябрь "нулевой", машин 60 в Украину, Октябрь, таможня в ДНР – пусто,в Украину очередь начинается за магазином, льготы много, машин 30».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.