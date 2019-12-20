За последние пять лет были осуждены 359 участников АТО

За прошедшие пять лет были осуждены 9,7 тысяч военнослужащих, из которых 359 – участники антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС). Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

«Есть такая статистика. За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы (тюремному заключению, – ред.) осуждено около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)», – сказал он.

Также есть статистика по фактам самоубийств военнослужащих и небоевых потерь на Донбассе. Но конкретных цифры Чумак называть не стал.

Он лишь отметил, что в процентном соотношении речь идет о менее чем 1 % военнослужащих.

«Там нет и 1%. Поймите, я каждое утро получаю от прокурора сил ООС сообщение с информацией по боевым, небоевым потерям и самоубийствам военных на фронте», – сказал военный прокурор.