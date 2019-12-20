Россия не отказалась от планов агрессии в отношении Украины, – эксперт

В вопросе восстановления территориальной целостности Украине нужно рассчитывать на собственные силы, а не на помощь международных партнеров. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«У нас нет союзников. Наши союзники просто приезжают на нормандские встречи. Мы можем либо сами, либо никак… Украина – это фрагмент фактического краха Российской империи. Этот крах неизбежен. При этом нельзя утверждать, что любой человек, который будет во главе России, будет столь же радикально действовать по отношению к Украине, как действует Владимир Путин», – сказал он.

«Я вполне допускаю, что идея восстановления империи будет жить в русском сердце еще очень долго и после Владимира Путина, но это не мешает развиваться Финляндии, это не мешает развиваться Польше и это может не мешать развиваться Украине, просто потому, что другие российские правители могут считать, что они должны вернуть Украину политическим, а не военным путем», – продолжил Портников.

По его словам, для Украины сейчас важно не потерять собственную государственность в противостоянии с Россией. «Окапываться, не идти на компромисс с врагом, не считать, что мы можем его уговорить, умилостивить, понимать его подлинные цели. Понять, что мы вступили в 10-летие защиты государства, как Израиль, который 10-летие защищает государство, понимая, что рано или поздно будет другой Ближний Восток, другая позиция, другие возможности, что он сможет жить со своими соседями может быть не в дружбе, но в холодном мире», – считает эксперт.

«Египет не стал другом Израилю, но он стал страной, которая не угрожает Израилю. Россия никогда не будет другом Украине, потому что для русского человека Украина никогда не будет существовать, но она может стать страной, которая не будет нам угрожать. Для этого нужно пережить эти годы – окапываться, сосредоточиться, понимать приоритеты или отказаться от государственности», – резюмировал Портников.

Он считает, что для президента России Владимира Путина венцом политической карьеры стало бы создание союзного государства, куда бы вошли Украина и Беларусь. Виталий Портников также убежден, что до очередных переговоров в Нормандском формате по Донбассу Кремль может использовать в своей политике давления на Украину два варианта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV