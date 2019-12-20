От юношей до пенсионеров: В СНБО рассказали, кого привлекут к теробороне

В Украине будет создана мощная территориальная оборона, куда войдут все слои населения. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль в интервью АрмияИnform.

Коваль напомнил, что определены «четкие сроки на подачу соответствующего решения», и в настоящее время проводится планирование. «Но костяк нашего решения, что делать в перспективе, уже обработа. Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта – села, заканчивая промышленным мегаполисом», – сказал он.

Структура территориальной обороны, которую должен утвердить Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, «не будет громоздкой, и станет очень патриотической».

Он отметил, что в совершенствовании системы теробороны учтен опыт стран – членов НАТО.

«Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, которые будут содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду Украины, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты», – отметил он.

Коваль сообщил, что количество бригад теробороны будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В частности, в Киеве планируется создать две бригады территориальной обороны. «У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию», – пояснил он.

Первый заместитель Секретаря СНБО Украины сказал, что к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов – от совсем молодых до пожилых людей, и государство будет стимулировать людей. «Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям», – подчеркнул он.