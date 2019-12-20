В России объявили учения по изоляции Рунета



23 декабря в России пройдут учения в рамках закона об изоляции Рунета. Учения «носят исследовательский характер». Об этом сообщает минсвязи РФ, передает «Медуза»

В министерстве отметили, что обычные пользователи не заметят учений, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах».

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграм-канал «ЗаТелеком».

Первоначально учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России планировали провести 19 декабря. Но, как уточняет «ЗаТелеком», учения перенесли на 23 декабря.

В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач – «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

Правительство РФ ранее постановило, что учения по изоляции Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.

Напомним, в России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе Рунета, что означает, что РФ начинает переходить к «островизации» интернета.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название – мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Планировалось, что первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.