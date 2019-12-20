ДТП на Донетчине: Пострадал ребенок

Полицейские Дружковки (Донецкая обл.) проверяют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, 19 декабря, в 17:40 в полицию Дружковки поступило сообщение о ДТП, в котором пострадал ребенок.

«На месте было установлено, что во время аварии автомобиль двигался со стороны ул. Энгельса по ул. Космонавтов. В это время перед автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта, на проезжую дорогу выбежал мальчик 2013 года рождения. Водитель принял меры экстренного торможения, однако избежать ДТП не удалось. Мальчик получил ушибы и синяки», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все причины аварии.