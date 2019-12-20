Дело по Иловайску было зарегистрировано по факту агрессии Российской Федерации, – военный прокурор

Дело по Иловайску было зарегистрировано как дело по факту агрессии Российской Федерации, то есть это не дело против украинских должностных лиц, действия которых привели к трагедии в Иловайске. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

«У нас на сегодняшний день создан специальный департамент по военным преступлениям. В это подразделение перешли все сотрудники, которые работали в военной прокуратуре. Дело по Иловайску сейчас находится там, а Служба безопасности Украины осуществляет по нем следственные действия», – пояснил он.

При этом он отметил, что отдельные следственные действия по поводу правомерности действий некоторых политиков ведутся. «Если там окажется определенная причинно-следственная связь, тогда можно будет регистрировать отдельное уголовное производство», – сказал он дополнив, что понимает, что это дело могут активно использовать в политической борьбе».

«Если в ходе расследования российской агрессии будут обнаружены определенные факты халатности украинских политиков и украинских военных, то тогда уже будем говорить об этом. Но пока что такого нет. Я точно не хотел бы, чтобы любые дела расследовались по политическим мотивам», – подчеркнул Чумак.

При этом он отметил, что готов выписать подозрения бывшему военному и политическому руководству страны «если будут установлены факты и подтверждены военной и другими экспертизами».

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.).