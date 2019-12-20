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Дело по Иловайску было зарегистрировано по факту агрессии Российской Федерации, – военный прокурор

20.12.19 19:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Дело по Иловайску было зарегистрировано как дело по факту агрессии Российской Федерации, то есть это не дело против украинских должностных лиц, действия которых привели к трагедии в Иловайске. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

«У нас на сегодняшний день создан специальный департамент по военным преступлениям. В это подразделение перешли все сотрудники, которые работали в военной прокуратуре. Дело по Иловайску сейчас находится там, а Служба безопасности Украины осуществляет по нем следственные действия», – пояснил он.

При этом он отметил, что отдельные следственные действия по поводу правомерности действий некоторых политиков ведутся. «Если там окажется определенная причинно-следственная связь, тогда можно будет регистрировать отдельное уголовное производство», – сказал он дополнив, что понимает, что это дело могут активно использовать в политической борьбе».

«Если в ходе расследования российской агрессии будут обнаружены определенные факты халатности украинских политиков и украинских военных, то тогда уже будем говорить об этом. Но пока что такого нет. Я точно не хотел бы, чтобы любые дела расследовались по политическим мотивам», – подчеркнул Чумак.

При этом он отметил, что готов выписать подозрения бывшему военному и политическому руководству страны «если будут установлены факты и подтверждены военной и другими экспертизами».

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.).

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