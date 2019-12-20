Игровые клубы, лотереи и игорные заведения с сегодняшнего дня должны закрыться, – Аваков

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2002 года о запрете игорного бизнеса в Украине. С сегодняшнего дня, 20 декабря, все игорные заведения прекращают функционирование, заявил в ходе селекторного совещания министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем – отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», – сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой. «Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», – добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн грн. «Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес», – отметил Александр Околит.