В Донецкой области подрались претенденты на пост главы сельсовета

Полицейские задокументировали конфликт, который перерос в потасовку между доверенными лицами кандидатов на должность главы Криворожского сельского совета (Донецкая обл.). Уголовное производство открыто по факту препятствования осуществлению избирательного права. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Вчера, 19 декабря, в дежурную часть Добропольского отделения полиции обратился 37-летний мужчина, который является доверенным лицом одного из кандидатов на должность сельского головы. Заявитель сообщил, что примерно в 13:30 в помещении Криворожской сельской избирательной комиссии доверенное лицо другого кандидата на должность сельского головы Криворожского сельского совета, путем применения насилия, препятствовало его деятельности как субъекта избирательного процесса», – говорится в сообщении.

Данное сообщение внесено следователями в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией уголовного преступления ч. 2 ст. 157 «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя» Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.