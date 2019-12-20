Украина ничего не придумывает нового в Минских соглашениях, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что прогресса в решении конфликта на Донбассе можно достичь в рамках Минских соглашений благодаря их гибкости. Об этом он сказал после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает «Укринформ».

«Когда мы говорим об определенной гибкости Минских договоренностей, мы не придумываем что-то, чего не существует. Мы просто напоминаем о том, что Минские договоренности состоят из целого комплекса документов... Не надо ничего такого придумывать, ... надо просто читать все Минские договоренности, которые зафиксированы, в рамках чего мы можем найти прогресс. Как раз на этот прогресс, на эту гибкость рассчитываем и мы, и наши немецкие партнеры», – сказал Пристайко.

Он напомнил, что еще первые договоренности от 2014 года предусматривают такие вещи, как создание безопасного коридора вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ.

«Это и есть та гибкость, о которой забывают российские переговорщики, сидя за столом», – добавил дипломат.

Маас со своей стороны отметил, что западные партнеры требуют от обеих сторон – России и Украины – «говорить о том, как можно приблизить позиции».