Санкции против России: Решение Евросоюза начнет действовать с 21 декабря

Решение Европейского союза о продлении санкций против России еще на полгода вступит в силу в субботу, 21 декабря. Это следует из опубликованных в Официальном журнале ЕС нормативных актов, пишет «РБК-Украина».
Согласно журналу ЕС, решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации. Таким образом, решение вступит в силу уже 21 декабря.
Отметим, накануне Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года. Ограничительные меры продлены в связи с невыполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры.