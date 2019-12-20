Санкции против России: Решение Евросоюза начнет действовать с 21 декабря

Решение Европейского союза о продлении санкций против России еще на полгода вступит в силу в субботу, 21 декабря. Это следует из опубликованных в Официальном журнале ЕС нормативных актов, пишет «РБК-Украина».

Согласно журналу ЕС, решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации. Таким образом, решение вступит в силу уже 21 декабря.

Отметим, накануне Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года. Ограничительные меры продлены в связи с невыполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры.