Жителям прифронтового села сделали подарок (Фото)

Жители села Ласточкино (Донецкая обл.) получили замечательный подарок перед Новым годом – швейное оборудование. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба БФ «Право на защиту» («Право на захист»)

Село находится в Ясиноватском районе у линии разграничения. Проживает там около 500 жителей, в том числе ВПЛ. Прямого транспортного сообщения с другими населенными пунктами нет, а единственным местом досуга для людей остается клуб. В прошлом году он был отремонтирован. Отныне это место, где жители проводят общественные собрания, концерты, различные кружки по интересам, а также встречаются, чтобы просто пообщаться. Есть потребность в сценических костюмах, чтобы сделать концерты и спектакли максимально яркими. Местные мастерицы готовы шить их даже и сами, но не на чем. На эту потребность обратили внимание мониторы БФ «Право на защиту» в рамках очередного визита.

Благодаря проекту CSI при поддержке UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине, удалось передать жителям села швейную машинку и стол для раскроя ткани. Поэтому мастера уже шьют костюмы для спектаклей. В дальнейшем планируют проводить мастер-классы и обучать женщин и девушек швейному делу.

Фото: БФ «Право на защиту»

«Это все способствует объединению общества. Кроме того, появляется возможность проводить бесплатный мелкий ремонт одежды для уязвимых слоев населения. Вот такой, казалось бы, небольшой подарок, который удовлетворит сразу несколько потребностей жителей села», – говорится в сообщении.