До 15 тысяч рублей: В «ДНР» рассказали о ценах на елки, украшения и кокошники

В «ДНР» новогодние деревья на продажу везут как из России, как реализуют и выращенные в «республике». Об этом сообщает местная газета.

Живые хвойные деревья в Донецке начали продавать с начала декабря. На одном из елочных базаров цены на сосны, привезенные из российской Брянской области, варьировались от 400 руб. до 15 тыс. руб. (172 – 5 725 грн по местному курсу валют).

Ели и сосны, выращенные в «ДНР», – дешевле. Отпускная цена лесхозов – от 280 до 500 руб. (107 – 191 грн) за дерево высотой 1,5 – 2 метра, плюс наценка реализаторов.

Торговые точки предлагают широкий ассортимент искусственных елок:

метровой высоты – от 600 руб. (229 грн);

1,5 м – от 900 до 1 400 руб. (344 – 534 грн);

выше 1,8 м – от 2 400 руб. (916 грн);

от 2-х метров и выше – от 5 тыс. до 21 тыс. руб. (1 908 – 8 015 грн).

Как признаются сами продавцы искусственных деревьев, хотя на бирках написано, что производитель – Россия, на самом деле большинство деревьев завезено из Китая. «А "Китай" бывает хороший, а бывает и вонючий», – отмечается в материале.

Цены на елочные украшения:

шары малых размеров, обычные без особого напыления – от 20 руб. (8 грн) за штуку, размером с кулак – от 28 руб. (11 грн), украшенные бусинками, камушками, обильно посыпанные блестками, пайетками – от 50 руб. (19 грн);

формовые игрушки (снеговики, домики, шишки и пр.) приличного качества – от 70 до 250 руб. (27 – 95 грн);

яркие блестящие украшения – от 50 до 200 руб. (19 – 76 грн);

мелкая мишура – от 14 до 29 руб. (5 – 11 грн);

пушистые украшения можно купить от 40 до 200 руб. (15 – 76 грн);

традиционные гирлянды – от 140 руб. (53 грн);

новогодние фонарики, светильники и прочая «цветомузыка» – в пределах 600 – 900 руб. (229 – 344 грн).

В преддверии утренников в школьных и дошкольных учебных заведениях понятен спрос на карнавальные костюмы. За более-менее нормальный детский новогодний костюм в Донецке надо выложить не менее 500 руб. (191 грн). Хорошего качества маски, карнавальные головные уборы стоят от 200 руб. (76 руб.), на прокат их можно взять примерно за 130 руб. (50 грн).

В «ДНР» пользуются популярностью кокошники, их цена – от 500 до 1 000 руб. (191 – 382 грн).

Как сообщалось ранее, дончане сообщают, что на рынках города цены на крымскую сосну стартуют от 600 руб. (230 грн), большое пушистое дерево стоит 4,5 тыс. руб. (1 718 грн).

В Мариуполе сейчас живые сосны стоят от 200 до 700 грн (но ближе к Новому году должны подешеветь), искусственные деревья – от 70 до 1 200 грн. В Краматорске цены на живые деревца стартуют от 100-150 грн, полутораметровая пушистая сосна – почти 900 грн. В Славянске цены на новогодние красавицы не изменились с прошлого года – от 100 грн.