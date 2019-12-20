В Донецкой области полицейские пресекли деятельность 7 нелегальных игорных заведений (Фото)

В Донецкой области в ночь с 19 на 20 декабря начаты масштабные отработки незаконных игорных заведений. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что по результатам ночных мероприятий полицейские пресекли деятельность 7 нелегальных сетей игорных заведений, которые работали под видом интерактивных клубов. Правонарушители за деньги предоставляли игрокам доступ к виртуальным казино.

Изъято 115 единиц компьютерной техники на сумму более 500 000 гривен. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Такие клубы закрыты в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке, Дружковке, Селидово, Мирнограде.

Фото: ГУНП в Донецкой области

В 2019 году следственными подразделениями полиции Донецкой области открыто 30 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2002 года о запрете игорного бизнеса в Украине. С сегодняшнего дня, 20 декабря, все игорные заведения прекращают функционирование