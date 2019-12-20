Эксперт пояснил, почему в Украине заблокировали бюджетные выплаты

В Украине премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. При этом выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга эта блокировка не коснется. В Кабинете министров считают, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак критически оценил аргументацию премьера по данному распоряжению, передает «Слово і Діло».

По мнению Новака, приостановление выплат по всем статьям, кроме защищенных, означает внутренний дефолт правительства. Экономист отметил, что фактически в госбюджете нет столько денег на выплату социальных расходов, а реальный дефицит бюджета не 70 млрд грн, как указано в смете, а более 100 млрд грн.

«Это решение, которое согласно аргументации премьера, должно не допустить увеличения дефицита бюджета, на самом деле никак не поможет. Четвертый месяц не выполняются поступления по таможне, нет и уже не будет тех доходов от приватизации, которые были запланированы в бюджете 2019 года, а это 22,3 млрд грн, список можно продолжать», – пояснил Новак.

Экономист считает, что распоряжение Гончарука заблокировать выплаты не поможет избежать увеличения дефицита бюджета. На его взгляд, данная ситуация является красноречивым показателем «эффективности» нового правительства.

Новак уточнил, что ответственность можно разделить на предыдущее и нынешнее правительство. Однако, добавил он, конец года – это как правило увеличение таможенных поступлений, бизнес как раз в конце года уплачивает налоги. Если даже в этот период бюджет не выполняется, то это означает, что экономическая ситуация в стране плачевная, а разговоры о росте ВВП на 40% за 5 лет – пустые.

В то же время, эксперт подчеркнул, что не стоит связывать нехватку денег с укреплением гривны. «Сколько не получили от импорта из-за укрепления курса, на столько же больше получили от экспорта. Нельзя сказать, что курс работает только в одну сторону, у нас есть и экспорт в больших объемах. Влияние курса в данной ситуации минимальное», – сказал Новак.

По его словам, основная проблема в том, что новое правительство так и не получило доверия со стороны украинского бизнеса и внешних партнеров. Подтверждением этому может быть решение МВФ отложить предоставление средств, нерешенный вопрос с программой.

Экономист добавил, что если бы у правительства был положительный исход переговоров с МВФ, то таких бы проблем сейчас не существовало. «Правительство не предложило главного – стратегии экономического развития страны. Кабмин просто принял бюджет при том, что структурно это ксерокопия прошлогодней сметы. На этом вся деятельность завершилась», – подытожил Андрей Новак.