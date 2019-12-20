Усилена гарантия соцзащиты военных, получивших инвалидность в ходе боевых действий

Принят Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью». Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законом дополнена статья 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» положением о предоставлении некоторым категориям лиц с инвалидностью (в частности, тем, что стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов) права на получение бесплатной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Проект Закона зарегистрирован под № 1198.