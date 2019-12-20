Хлипкий: В «ЛНР» недовольны тест-драйвом по Станичному мосту (Фото)

Бригады скорой медицинской помощи Украины и «ЛНР» проверили возможность проезда медицинских автомобилей по восстановленному пролету моста у Станицы Луганской, сообщают сегодня, 20 декабря, интернет-ресуры «ЛНР».

Представитель «ЛНР» ЛНР Ольга Кобцева сказала, что «сегодня скорая проехала с украинской стороны и с нашей стороны, что показало возможность проезда по пролету моста».

Водитель машины скорой помощи Виталий Соловьянов рассказал, что проезд по восстановленному пролету моста возможен, но на минимальной скорости.

«Мост слишком узкий и хлипкий, играет под весом машины. Если ехать на экстренную помощь, то проезд ограничен, приходится слишком медленно ехать, и можно просто не успеть забрать человека», – пояснил он.