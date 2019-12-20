Новогодние праздники: Силовики переходят на усиленный режим работы

Подразделения МВД готовы обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников. Работа всех органов МВД в праздничный период будет максимально координированная и нацелена на безопасность граждан и недопущения провокаций. Об этом сегодня, 20 декабря, во время совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка. Правоохранители системы МВД будут работать в четком взаимодействии и координации при большого количества праздничных мероприятий на территории государства. Мероприятия, которые пройдут с участием детей, будут находиться на контроле в том числе и у спасателей ГСЧС», – рассказал Сергей Яровой.

В свою очередь, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в праздничный период спасатели усиленно обеспечивать пожарную безопасность, а также оперативное реагирование. «В праздничный период особенно обостряется тема соблюдения правил пожарной безопасности. По всей территории Украины будут проходить массовые мероприятия: в образовательных и культурных учреждениях, на центральных площадях городов. Особенно опасным является использование различных пиротехнических средств. Работники ГСЧС и Нацполиции на местах будут обращать на это повышенное внимание», – сказал Николай Чечеткин.

Также глава ГСЧС Украины добавил, что анализ обстановки в сфере пожарной безопасности свидетельствует об увеличении на 12% чрезвычайных ситуаций. «На объектах с массовым пребыванием людей в 2019 году возникло 348 пожаров, на которых погибли 39 и травмированы 80 человек. Проверки этих объектов свидетельствуют, что их руководителями обеспечивается пожарная безопасность и попираются все нормы и Правила пожарной безопасности», – сказал Николай Чечеткин.