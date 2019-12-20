Давай, играй: Проект «Шахтера» получил награду ООН

По инициативе Глобального договора ООН в Украине состоялся конкурс партнерских проектов между различными группами стейкхолдеров для достижения устойчивого развития Partnership for Sustainability Award 2019. В этом году в 4 категориях было представлено более 80 кейсов из 4 стран. Проект «Давай, играй!» фонда Shakhtar Social оказался в числе финалистов и по итогам конкурса получил награду в категории «Общество», сообщает сегодня, 20 декабря, пресс-служба ФК «Шахтер».

«Площадки "Давай, играй!" работают в 34 городах нашей страны, более 4 500 детей занимаются футболом. Такой масштабный проект невозможно реализовать в одиночку, а только в партнерстве», – отметила директор фонда Shakhtar Social Инна Хмызова.

Напомним, ранее «Давай, играй!» был признан лучшим социальным проектом Европы на ежегодной церемонии More than Football Award 2019 в Барселоне.

Проект развития массового футбола в Украине реализуется Shakhtar Social совместно с ДТЭК при поддержке UEFA Foundation for Children и Фонда народонаселения ООН в Украине.