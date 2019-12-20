В Луганской области разработали план безопасного школьного питания

В Луганской области разработали региональный план мероприятий по созданию условий для безопасного питания детей в учебных заведениях на 2019-2022 годы. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Отмечается, что директор Департамента образования и науки ОГА Юрий Стецюк и начальник ГУ Госпродспотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко провели семинар-совещание «Соблюдение требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и отдельных показателей качества пищевых продуктов операторами рынка, осуществляющих организацию питания детей в дошкольных и учебных детских заведениях при Луганской областной государственной администрации». На нем были рассмотрены вопросы организации и порядка государственного контроля за производителями и реализаторами продуктов, их ответственность за нарушение законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

Кроме того, обсуждалась эпидемиологическая ситуация за текущий период 2019 года в Луганской области, инфекционные заболевания, которые передаются через пищевые продукты, порядок организации питания детей в дошкольных, учебных и оздоровительных заведениях. Не обошли вниманием и результаты проведения внеплановых мероприятий государственного контроля на пищеблоках учебных заведений; обучение представителей отделов образования и органов местного самоуправления по вопросам безопасности питания в учебных заведениях.

В учебных заведениях области осуществлен мониторинг состояния пищеблоков в соответствии с системой НАССР.

«Вопрос о создании условий, организации питания детей, обучающихся, воспитанников с соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм содержания учебных заведений находятся на постоянном контроле в Департаменте образования и науки Луганской ОГА и Главного управления Госпродспотребслужбы в Луганской области», – говорится в сообщении.