Вымогал $1000 у коллеги: На Донетчине поймали на взятке патрульного полицейского

На Донетчине задержали полицейского, который за взятку в 1 тыс. долл. предлагал своей коллеге избежать дисциплинарной ответственности. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, отмечается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, разоблачили полицейского батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Управления патрульной полиции (УПП) в Донецкой области.

По данным прокуратуры, 16 декабря этого года, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской взятку в сумме 1 тыс. долл. за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнение с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте.

«17 декабря милиционер получил 25 тыс. грн за не увольнение женщины из органов Национальной полиции. 20 декабря в ходе передачи второй части взятки в размере 2 тыс. грн за непривлечение полицейской к дисциплинарной ответственности и начисления премии злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.

Во время обыска у полицейского обнаружили и изъяли незаконно полученные деньги и «каннабис».

Сейчас продолжается расследование. «Решается вопрос сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности», – сказано в сообщении прокуратуры.