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Война в Донбассе продолжается слишком долго: нужен прорыв, – Маас

20.12.19 22:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас надеется на достижение в ближайшие месяцы сдвигов в достижении мира на востоке Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Вадимом Пристайко после переговоров в Берлине 20 декабря, сообщает «Укринформ».

«Мы должны работать над тем, чтобы в ближайшие недели и месяцы дать новые позитивные сигналы, чтобы найти политическое решение для войны на востоке Украины, которая уже слишком давно продолжается», – заявил немецкий дипломат.

Маас среди важных договоренностей в Париже назвал готовность обеих сторон соблюдать договоренности и искать решения по вопросам, по которым договориться в Париже не удалось.

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