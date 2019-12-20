ЕБРР расширяет кредитную и грантовую поддержку Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит дополнительные кредитные линии на сумму более 250 млн евро финансовым учреждениям Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, а Евросоюз – гранты в размере 67,6 млн евро для поддержки этих инвестиций посредством технической помощи.

Как говорится в сообщении ЕБРР, дополнительные средства помогут малому и среднему бизнесу воспользоваться возможностями зоны свободной торговли и других соглашений о партнерстве с ЕС, а техническая помощь повысит осведомленность о «зеленых» технологиях с высоким рыночным потенциалом.

В ЕБРР напомнили, что с 2016 года кредитная линия EU4Business-EBRD поддерживала более 250 предприятий, от производителей мебели и агробизнеса до туроператоров и предприятий, работающих в большинстве секторов экономики.