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ЕБРР расширяет кредитную и грантовую поддержку Украины

20.12.19 23:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит дополнительные кредитные линии на сумму более 250 млн евро финансовым учреждениям Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, а Евросоюз – гранты в размере 67,6 млн евро для поддержки этих инвестиций посредством технической помощи.

Как говорится в сообщении ЕБРР, дополнительные средства помогут малому и среднему бизнесу воспользоваться возможностями зоны свободной торговли и других соглашений о партнерстве с ЕС, а техническая помощь повысит осведомленность о «зеленых» технологиях с высоким рыночным потенциалом.

В ЕБРР напомнили, что с 2016 года кредитная линия EU4Business-EBRD поддерживала более 250 предприятий, от производителей мебели и агробизнеса до туроператоров и предприятий, работающих в большинстве секторов экономики.

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