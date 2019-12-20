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Сегодня в «Свободе слова Савика Шустера» обсудят импичмент Трампу и изменения в Конституцию Украины

20.12.19 19:23

Сегодня, 20 декабря, в 21:00 на телеканале «Украина» – очередной выпуск политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Основные темы:

  • импичмент президенту США Дональду Трампу;
  • закон о рынке земли;
  • изменения в Конституцию Украину.

Гости программы:

  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  • первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук;
  • экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко;
  • лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко;
  • и другие народные депутаты и политики.

Онлайн трансляция – по ссылке: https://youtu.be/0ANY_CacXdY

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