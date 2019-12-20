Сегодня в «Свободе слова Савика Шустера» обсудят импичмент Трампу и изменения в Конституцию Украины

Сегодня, 20 декабря, в 21:00 на телеканале «Украина» – очередной выпуск политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Основные темы:
- импичмент президенту США Дональду Трампу;
- закон о рынке земли;
- изменения в Конституцию Украину.
Гости программы:
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук;
- экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко;
- лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко;
- и другие народные депутаты и политики.
Онлайн трансляция – по ссылке: https://youtu.be/0ANY_CacXdY