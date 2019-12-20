Финансирование и вооружение «ЛНР» Россией: ГПУ обнаружила новые доказательства

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила новые доказательства вооружения Российской Федерацией представителей «ЛНР». Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, после того, как 9 декабря этого года представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

«Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состояло и не состоит», – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что эти доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.