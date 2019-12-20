На Донетчине 40 детей-сирот получили ключи от собственного жилья

В Краматорске сегодня, 20 декабря, 40 детей-сирот из городов и районов Донецкой области получили ключи от квартир и домов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В Краматорске прошла торжественная церемония вручения ключей детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа от жилья, приобретенного за счет субвенции из областного бюджета бюджетам городов, районов, ОТГ на условиях софинансирования 50/50», – говорится в сообщении.

Как уточнили в облсовете, жилье получили 40 детей из Константиновки, Краматорска, Покровска (до переименования – Красноармейск), Лимана, Мирнограда (до переименования – Димитров), Доброполья, Селидово. А также из Добропольского, Бахмутского, Покровского, Славянского, Марьинского, Волновахского районов, Александровской и Черкасской ОТГ.

По словам, председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, не остались без внимания и детские дома семейного типа (ДДСТ). «Сегодня семье Андрея и Татьяны Голубевых, которые воспитывают 9 детей, вручили ключи от автомобиля Форд-Транзит», – заявил глава области.

Уточняется, что в 2019 году Донетчина получила субвенцию из государственного бюджета в сумме 79 млн грн на выплату денежной компенсации и приобретение 204 единиц жилья. В целом, на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов по этой программе в течение года было приобретено 120 квартир и домов.