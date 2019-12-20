За уклонение от призываза за последний год было вынесено 280 приговоров

В 2019 году было 34 тыс. призывников, из них 409 были внесены в судебный реестр за уклонение от службы в армии, сообщает «24.tv».

Издание уточняе что, по данным платформы Оpendatabot, за последний год было вынесено 280 приговоров за уклонение от призыва. За уклонение от воинского учета или специальных сборов – 129 человек и 12 – за уклонение от мобилизации.

Часть тех, кто уклоняется, еще находится в розыске. Большинство из них уклоняется от призыва по мобилизации – 45 человек.

Призыв продолжается до 31 декабря 2019 года.

В качестве административной меры за неявку в военкомат применяются санкции:

штраф от 85 до 119 грн за первое нарушение;

штраф 170-255 грн – за повторное.

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным.