Гримчака оставили под стражей, но снизили сумму залога

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрий Гримчаку судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба ВАКС.

При этом судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс. 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 грн.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку.