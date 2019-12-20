Турки, египтяне и европейцы не едут: В соцетях смеются над отменой комчаса в «курортном» Седово

Летом, во время курортного сезона во временно неподконтрольном украинскому правительству поселке Седово (Новоазовский район, Донецкая обл.) на побережье Азовского моря планируют отменить комендантский час. Об этом сообщил «глава республики» Денис Пушилин.

«Что касается Седово, то можно говорить, что комендантского часа в курортный сезон там не будет, это уж точно», – отметил Пушилин.

Данное заявление вызвало смех и саркастичные замечания, которые жители неподконтрольной территории оставляют в социальных сетях.

Денис: «Комчас мешает развитию курортного сезона в нашей жемчужине. Турки, египтяне и европейцы из-за него неохотно к нам едут. Вот без КЧ ожидается наплыв иностранцев и за счет этого поднятие экономики и наполнение бюджета»;

Надежда: «Видно, в этом году мало денежек заработал»;

Денис: «Пусть рабы за свои деньги на время кандалы снимут. Но под строжайшем контролем и военными наблюдателями и КПП по периметру»;

Денис: «Класс курорта даже на порядок выше, чем в Турции. "Все включено ++"»;

Павел: «Что-то расщедрился он, и з/п, и пенсии, и комчас в Седово, есть капелька недоверия»;

Елена: «А как же мы без комендантского часа? Вовремя спишь, не нарушаешь, от друзей бегом домой, привыкли как-то, даже не по себе устав ломать, надо подумать как жить-то без комендантского»;

Владимир: «Отмените его вообще! Никуда не выйти, никуда не поехать! Сразу в каталажку».

При этом «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг на своей странице в соцсети написал, что «на прямой линии с главой ДНР Денисом Пушилиным, которая состоится 26 декабря в 19:00, будет задан традиционный вопрос по отмене комендантского часа. Есть такое мнение, что нужно экспериментально комчас отменить на две недели и промониторить ситуацию на предмет роста преступности».

Под его постом комментаторы осуждают жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые требуют отмены комендантского часа.

«Дядя»: «Развею фантазии нытиков, которые везде скулят за отмену комчаса: алкоголь после 23-х никто не продаст, кабаки все равно закроются в 22, таксисты как брали по тройному тарифу, так и будут брать.… Вы хотели просто гулять? Вот и гуляйте»;

«Гринланд»: «И где только нашлось столько унылого г***на?! На Родине – война, а им пох, им шорхаться ночами надо, тусить по клубам, а потом отсыпаться днем... Вот таких я лично считаю изменниками, предателями Родины, Донецка»;

Иван: «Ночью надо спать, а днем учиться и работать».

Напомним, в «ДНР» комендантский час действует с 2014 года – с 23:00 до 5:00. Его отменяли лишь на отдельные праздничные дни. А в 2019 году сократили до 4 утра. Однако с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года действие комендантского часа в «ДНР» опять продлили с 23:00 до 5:00.