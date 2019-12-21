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В «ГАИ ДНР» пояснили, когда не выпускают водителей в Украину

21.12.19 06:14
Пресса «ДНР»
Пресса «ДНР» / Фото: dnews.dn.ua

В «ДНР» у водителей, которые нарушили правила дорожного движения, изымают водительские удостоверения – до того момента, когда они предъявят квитанцию об оплате штрафа. Вместо него выдается временное разрешение «республиканского» образца. Но бывают ситуации, когда водителю нужно срочно ехать в Россию или на подконтрольную Украине территорию, и оплатить штраф он не успевает или не может. А с временным «республиканским» разрешением за пределами «ДНР» ездить нельзя. Об этом сообщает местная газета.

В этой связи водители предлагают отменить процедуру изъятия прав до момента оплаты штрафа.

Однако в «управлении ГАИ МВД ДНР» констатировали – эту норму отменять не собираются.

«Временное изъятие водительского удостоверения – это мера обеспечения административного производства, которая гарантирует неотвратимость наказания и применяется во всех случаях нарушения ПДД водителями… Отмена данной нормы в современных условиях может повлечь за собой резкое снижение уровня ответственности и дисциплинированности водителей, что приведет к увеличению количества ДТП», – цитирует «ведомство» газета.

Также отмечается, что водительские права могут забрать не более чем на 3 месяца с момента такового изъятия.

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