Без горячей воды, газа и ремонта: Как живут переселенцы в Курахово (Видео)

В Курахово (Донецкая обл.) переселенцы из Марьинки и Красногоровки живут в здании бывшего детского сада. Городские власти выделили им комнаты 5 лет назад. С тех пор капитального ремонта в зании не было. Люди живут без горячей воды и газа.

Как рассказала переселенка Александра Кучерук, собственный дом в Красногоровке пенсионерка покинула в 2014 году, когда там начались боевые действия. Приютили женщину в здании бывшего детского сада, с тех пор никакого ремонта здесь не делали. А собственных денег на это у женщины не хватает.

«Ничего не делалось. Те, у кого есть здоровье, ремонт себе делают. А я за что сделаю? Лекарства нужно купить – от сердца, от давления. И покушать купить. А еще, за общежитие платить 1 200 грн», – сетует пенсионерка.

За аренду помещения люди не платят. Отдают деньги только за квартплату. Впрочем, в здании газа и отопления нет. У каждого, свои электрообогреватели.

По словам другой переселенки Екатерины Зубенко, домой вернулись бы с радостью. Однако, дома разбиты, а восстанавливать их никто не хочет. «Материалы выделяют. Говорят, что дадут и кирпич, и шифер, и лес. Только ищите рабочих, оплачивайте им работу. Представьте, мне нужно крышу восстановить – перекрыть. Это минимум 15 тыс. грн надо. Смогу ли я при своих доходах? Мне и 10 лет не хватит, чтобы я собрала деньги только на одну крышу», – делится Екатерина.

Как уверяют чиновники, с удовольствием восстановили бы все временные помещения переселенцев, однако средств на это в городском бюджете нет. «Нужно было бы и окна заменить, и входную группу. Посмотрим, как пройдет начало года, может быть все-таки мы это и сделаем», – сказал мэр Курахово Роман Падун.

В горсовете отметили, что проект строительства новой многоэтажки уже разработан. Если бы государство помогло Курахово финансами, то половину квартир, можно было бы выделить для переселенцев.

Источник: ТК «Донбасс»