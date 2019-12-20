На КПВВ «Майорск» и «Марьинка» в этом году пограничники выявили 380 поддельных документов

Пограничники Краматорского отряда в течение 2019 года в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» и «Марьинка» выявили 380 поддельных и 207 недействительных документов, среди которых есть и документы образца «администраций ДНР-ЛНР». Об этом сегодня, 20 декабря на своей странице в Facebook сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

«В поиске подделок пограничникам помогает практический опыт работы с различными документами, ведь ежедневно линию разграничения пересекает более 30 тыс. граждан. Кроме того, "зеленым беретам" помогают современные технические средства для проверки документов, которые позволяют увидеть невидимые для невооруженного глаза элементы защиты», – отметил помощник начальника Краматорского пограничного отряда.

«Сейчас на временно оккупированной территории Украины представителями самопровозглашенных органов власти, которые узурпировали выполнение властных полномочий, налажены схемы подделки документов граждан Украины. В первую очередь, это касается вклеивания в паспорт гражданина Украины возрастных фотографий при достижении 25- и 45-летнего возраста», – отмечается в сообщении.

Также не единичны случаи подделки нотариальных документов и регистрационных талонов на автомобили.