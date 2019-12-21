Но не всем: В «ДНР» с 1 января повышают зарплаты и пенсии

С 1 января 2020 года в «ДНР» повысят оклады бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Уточняется, что в бюджетной сфере, в частности, повысятся оклады медиков, учителей, социальных работников.

Пушилин утверждает, что «кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру». «На этом этапе повышение пенсий будет одинаковым для всех, и если человек получает сейчас, к примеру, 4000 руб. (1 527 грн по местному курсу валют, – ред.), то с 1 января 2020 года размер его пенсионной выплаты составит 4800 руб. (1 862 грн)», – пояснил он.

Однако, «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова заявила, что повышение коснется не всех пенсионеров (как заявил Пушилин). Перерасчет пенсионных выплат не коснется представителей «силовых структур, окончивших службу и вышедших на заслуженный отдых при ДНР».

Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1 638 грн. По состоянию на 1 октября средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.

Предыдущее повышение пенсий в «ДНР» произошло с 1 июля 2019 года.