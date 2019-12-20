Сухой бассейн, сенсорные игры: В школе Славянска появилась инклюзивно-ресурсная комната (Видео)

В школе № 16 Славянска (Донецкая обл.) открылась инклюзивно-ресурсная комната с сенсорными играми и сухим бассейном. На ее обустройство потратили полмиллиона гривен. Занимаются там с детьми бесплатно.

Так, мультисенсорный комплекс включает комнату для «усмирения» эмоций, сухой бассейн для снятия мышечного напряжения, место для рисования светом и песком.

«Если раньше к нам приходил ребенок, который нервничает, в стрессе, который "зажат", то мы просто могли погладить его по плечу и сказать: "Успокойся, попей водички"», – говорит психолог школы № 16 Елена Луценко.

Сейчас, по ее словам, в одной небольшой комнате есть множество тренажеров и приборов. Благодаря им можно развивать органы чувств. Есть место для групповой работы, отдельно для психолога, педагога и логопеда-дефектолога.

Как отмечают педагоги, теперь заниматься детям будет интереснее. К тому же, учителя выиграли гранты на обучение по инклюзивному образованию в Израиле, а тепрь осваивают новые методики в Киевском институте нейропсихологии. Ведь сейчас в школе учится 22 ребенка с особыми образовательными потребностями.

«У нас детки с аутизмом, есть детки с речевыми нарушениями, с интеллектуальными нарушениями. Поэтому мы подбирали универсальное оборудование, которое бы помогало развиваться им не только физически, но и активировать их мозговую деятельность», – говорит учитель-логопед Татьяна Бойкова.

Деньги на создание ресурсной комнаты нашли в областном и городском бюджетах. Как уточняют чиновники, в городе это уже не первый инклюзивный центр, поскольку в них есть необходимость.

«Ресурсно-инклюзивный центр появился в школе № 14, и затем это направление начало развиваться и в других школах. Общая стоимость проекта с оборудованием и с ремонтом – 560 тыс. грн», – пояснил мэр Славянска Вадим Лях.

Вскоре инклюзивно-ресурсная комната должна открыться и в школе № 17 Славянска.

Источник: ТК «Донбасс»