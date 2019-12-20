Погибли 4 человека, 7 – пострадали: На Луганщине виновник смертельного ДТП получил 8 лет тюрьмы

В Луганской области к 8 годам лишения свободы приговорили виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого 4 человека погибли и пострадали 7 человек. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в суде в уголовном производстве по обвинению жителя Лисичанска в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек)», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 28 ноября 2018 года житель Лисичанска, управляя неисправным грузовым автомобилем «FAW-CA3252», который был загружен песком, двигался со стороны Харькова. На автомобильном мосту через реку Красная в Сватово, где в то время проводились ремонтные работы, столкнулся с 4 другими автомобилями, двигавшимися в попутном и встречном направлениях.

Позже экспертиза установила, что грузовик имел технические неисправности, при которых запрещается его использование. Кроме того, водитель во время движения не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, чем нарушил правила дорожного движения (ПДД).

На заседании суда прокурором была доказана вина водителя в ДТП, из-за которого пострадали 11 человек: 4 погибли, 1 получил тяжелые травмы, еще 6 человек – травмы средней степени тяжести.

«20 декабря 2019 года Кременской районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор, которым мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года», – сказано в сообщении прокуратуры.