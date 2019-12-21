В «ДНР» рассказали, сколько стоит заказать Деда Мороза

В неподконтрольной украинской власти Макеевке стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки варьируется от 500 руб. до 3 тыс. руб. (191 – 1 145 грн оп местному курсу валют). Об этом сообщает местная газете.

Спектр предлагаемых услуг и цены по городу примерно одинаковые. Развлекательная программа с песнями, танцами, играми, хороводом (все занимает 30-40 минут), вручение подарка (его родители передают актерам заранее).

Праздничный прейскурант Деда Мороза и Снегурочки зависит от даты визита:

29 и 30 декабря будет стоить в среднем 1 000 руб. (382 грн);

31 декабря до 16:00 – 1 500 руб. (573 грн);

31 декабря с 16.00 до 21:00 – 2 000 руб. (763 грн);

31 декабря с 21:00 – 3 000 руб. (1 145 грн).

Некоторые за отдельную оплату обещают хороший реквизит, музыкальное сопровождение, маленькие подарочки всем участникам, фокусы, светодиодное представление, морозное шоу, бумажную дискотеку, шоу мыльных пузырей и фотосессию.

Макеевчанин Алексей Приходько уже много лет на Новый год играет роль Деда Мороза в одном из местных детских садов. «Дети в Деда Мороза верят. Во всяком случае с ясельного возраста до 6-ти лет – точно верят!.. По поводу того, какого Деда хотят современные дети? Такого же, как хотели дети 20-30 лет назад – классического, в красном кафтане, с длинной бородой и с посохом. Дети особенно любят усесться на колено Деду, прочитать стих, и чтобы Дед Мороз непременно дотронулся, обратил на них внимание. А когда даришь подарок – забывают обо всем! И про Деда в том числе», – рассказал Приходько.

Альтернативный вариант живому Деду Морозу – подарок от него через почту. Предложений такого рода в интернете сейчас тоже очень много. «Классическое письмо от Деда Мороза» включает красочный фирменный бланк, грамоты канцелярии Деда Мороза с поздравительным текстом. В придачу к этому — сувенирная поздравительная открытка авторского дизайна. Посылка будет упакована в красивый крафтовый конверт с надписью «Посылка лично в руки». Стоимость такого презента – около 150 руб. (57 грн).