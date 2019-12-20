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Транзит газа: Еврокомиссия, Украина и РФ достигли договоренности

20.12.19 21:37

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня, 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Уточняется, что подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

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