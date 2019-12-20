В Мариуполе на остановке найдена 6-летняя девочка, оставленная без присмотра

В Мариуполе (Донецкая обл) на остановке общественного транспорта в 5 часов утра был обнаружен 6-летний ребенок без присмотра взрослых. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает Патрульная полиция в Донецкой области в Facebook.

«Пока одни родители дарят чудо на День святого Николая, другие – теряют своих детей. Сегодня в 5 утра экипаж патрульной полиции обнаружил шестилетнюю девочку. Неравнодушный прохожий сообщил, что обнаружил малышку на остановке "Площадь Кирова"», – говорится в сообщении.

Полицейским ребенок объяснила, что она проснулась на остановке, а родителей рядом не было. Установить место проживания семьи не было возможности, поэтому ребенка передали инспекторам ювенальной превенции Центрального ОП. «Если вы обнаружили ребенка без присмотра – звоните на линию 102!» – призвали в полиции.