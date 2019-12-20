Более 800 семей: В Мариуполе будут строить многоэтажки для переселенцев (Видео)

В Мариуполе уже более 200 семей имеют дом, на очереди – еще более 800. В профильном министерстве обещают помогать Мариуполю в решении этого вопроса.

Так, первое социальное общежитие в Украине построили в Левобережном районе Мариуполя. Сейчас там живут 45 семей.

Как рассказала одна из жительниц общежития, Галина Остудилова, она получила жилье 2 года назад. «Здесь хорошо, есть все условия. Вода, тепло – все есть», – говорит Галина Ивановна.

С 2017 года в Мариуполе реализуют программу поддержки переселенцев. За это время были отремонтированы 3 общежития и предоставлено более 130 новых квартир. В планах чиновников – реконструкция еще 5 заброшенных зданий. А квалифицированным переселенцам будут покупать квартиры со вторичного рынка.

«826 семей сейчас у нас стоит на учете. И мы ожидаем, что эта программа будет развиваться. Мы ставим себе задачу – строительство 5 новых стальных домов» – рассказал заместитель городского головы Михаил Ивченко.

В свою очередь, заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин уверен, что городского бюджета на все не хватит. Поэтому, в профильном министерстве обещают помогать Мариуполю.

«Министерство сотрудничает с Мариуполем по этому вопросу. У нас есть такая программа субвенций – предоставление субвенций местным громадам в размере 70 на 30. Почти все те заявки, которые предоставил Мариуполь, мы рассмотрели на комиссии, и из тех денег, которые у нас были, мы на Мариуполь выделили больше всего средств», – отметил Руслан Калинин.

Кроме того, заместитель министра пообещал ускорить реализацию проекта по улучшению водоснабжения. Ведь программа до сих пор на этапе оформления документов между французским банком и министерством финансов Украины.

Источник: ТК «Сигма»