На КПВВ «Майорск» и «Марьинка» пограничники выявили 83 причастных к НВФ

Пограничники Краматорского отряда в течение 2019 года в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» и «Марьинка» выявили 83 лица, причастные к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 20 декабря на своей странице в Facebook сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

«Также специальные базы данных позволяют пограничникам выполнять поручения уполномоченных государственных органов с целью выявления и задержания граждан, нарушивших законодательство Украины, которые находятся в розыске или пытаются избежать наказания. С начала года персоналом Краматорского пограничного отряда выполнено более 13 700 таких поручений», – отметил помощник начальника Краматорского пограничного отряда.

Также за этот год пограничниками Краматорского отряда прекращено много попыток незаконного перемещения через линию разграничения товаров на общую сумму более 29 млн грн. По словам Заруднева, часто на помощь военнослужащим приходят их четвероногие помощники – собаки. Так, в течение этого года инспекторы-кинологи Краматорского пограничного отряда вместе со своими воспитанниками в контрольных пунктах въезда-выезда обнаружили 16 единиц оружия, 560 единиц боеприпасов, 1 килограмм взрывчатых и более 1 кг наркотических и психотропных веществ.