Проживавшего в Крыму журналиста из Донецка депортируют «с территории России»

Суд в аннексированном Крыму сегодня, 20 декабря, принял решение депортировать проживавшего в Ялте журналиста из неподконтрольного украинской власти Донецка Евгения Гайворонского «с территории России». Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин в комментарии «Крым.Реалии».

«Принудительное выдворение с территории России. В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом», – подчеркнул адвокат.

Алексей Ладин выдвинул предположение, что, поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, а депортируют по месту регистрации, то «как бы его не депортировали в «ДНР».

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

Напомним, что ранее журналист из Донецка Евгений Гайворонский рассказал о жизни в Крыму. Его уже несколько раз пытались «ломать» сотрудники МВД и ФСБ, чтобы не писал правду, чтобы люди меньше знали о деяниях властей. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силовики задержали ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.