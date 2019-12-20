Россия выплатит $3 млрд долга перед «Нафтогазом», – Ермак

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах в Минске, в эксклюзивном комментарии «Громадському».

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», – сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга «Газпрома» состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами «Газпрома», которые арестовали по требованию «Нафтогаза» в Европе.

Он отметил, что подробнее про договоренность о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Она запланирована на 21 декабря.

Напомним, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня, 20 декабря, достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.