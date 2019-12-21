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Получила сертификат на 200 тыс. рублей: В «ДНР» показали победительницу конкурса красоты (Фото)

21.12.19 12:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке 20 декабря прошел финал конкурса красоты «Мисс Донбасс-2019». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Мероприятие проходило в одном из зданий «республиканского» академического музыкально-драматического театра им. Бровуна. В финальный тур вышли 18 конкурсанток.

Участницы соревновались в пяти конкурсах: представление, хореография, вокал, чтение стихов Александра Пушкина, а также дефиле в вечерних платьях. «По итогам выступлений победительницей стала Валерия Лелеко из Донецка, она получила сертификат на 200 тыс. руб. (74,9 тыс. грн по местному курсу на 21.12.2019 – ред.)», – уверяют в «ДНР».

Как утверждают в «республике», в конкурсе принимали участие в том числе девушки из подконтрольных украинским властям частей Донетчины.

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