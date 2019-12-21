В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров и не выплачивают задолженность

В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров крови, а также приостановили выплату задолженностей. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.
Так, жительница Донецка Екатерина сообщает, что с 20 декабря отменена компенсация за обед. «Более того, начавшиеся неделю назад выплаты всех задолженностей также остановлены», – пишет дончанка.
В объявлении, размещенном в «республиканском» Центре крови в Донецке, указано, что выплаты прекращены в связи с тем, что «власти ДНР» внесли изменения в «законодательство».
Дончане возмущены данным обстоятельством, отмечая, что в медучреждении и так ощущается нехватка крови, а без выплат доноров будет меньше:
- Евгения: «Остается искренне пожелать тем, кто внес изменения, почувствовать на себе их практическую реализацию»;
- «Снежа Мик»: «Доноров уже вообще за людей не считают. Потом будут кричать по всем углам: "Караул, у нас кровь закончилась". Думать не пробовали, прежде чем постановления выносить?»;
- Екатерина: «А ее итак мало осталось»;
- Юджин: «Ого... Это я удачно на этой неделе кровь сдал значит – мне и за текущую успели, и за прошлую кровосдачу денежку оплатили»;
- Валерий: «Хочется пожелать товарищам, принимавшим данное постановление, чтобы им резко понадобилась кровь. Больше сказать нечего»;
- Сергей: «Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что на эти деньги ты купишь себе хоть один грамм совести». Почем нынче совесть? Кровные можно было бы отдать... Не поможет... Нет у барыг совести и человечности».