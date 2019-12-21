В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров и не выплачивают задолженность

В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров крови, а также приостановили выплату задолженностей. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Так, жительница Донецка Екатерина сообщает, что с 20 декабря отменена компенсация за обед. «Более того, начавшиеся неделю назад выплаты всех задолженностей также остановлены», – пишет дончанка.

В объявлении, размещенном в «республиканском» Центре крови в Донецке, указано, что выплаты прекращены в связи с тем, что «власти ДНР» внесли изменения в «законодательство».

Дончане возмущены данным обстоятельством, отмечая, что в медучреждении и так ощущается нехватка крови, а без выплат доноров будет меньше: