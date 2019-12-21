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В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров и не выплачивают задолженность

21.12.19 07:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» отменили компенсацию за обед для доноров крови, а также приостановили выплату задолженностей. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Так, жительница Донецка Екатерина сообщает, что с 20 декабря отменена компенсация за обед. «Более того, начавшиеся неделю назад выплаты всех задолженностей также остановлены», – пишет дончанка.

В объявлении, размещенном в «республиканском» Центре крови в Донецке, указано, что выплаты прекращены в связи с тем, что «власти ДНР» внесли изменения в «законодательство».

Дончане возмущены данным обстоятельством, отмечая, что в медучреждении и так ощущается нехватка крови, а без выплат доноров будет меньше:

  • Евгения: «Остается искренне пожелать тем, кто внес изменения, почувствовать на себе их практическую реализацию»;
  • «Снежа Мик»: «Доноров уже вообще за людей не считают. Потом будут кричать по всем углам: "Караул, у нас кровь закончилась". Думать не пробовали, прежде чем постановления выносить?»;
  • Екатерина: «А ее итак мало осталось»;
  • Юджин: «Ого... Это я удачно на этой неделе кровь сдал значит – мне и за текущую успели, и за прошлую кровосдачу денежку оплатили»;
  • Валерий: «Хочется пожелать товарищам, принимавшим данное постановление, чтобы им резко понадобилась кровь. Больше сказать нечего»;
  • Сергей: «Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что на эти деньги ты купишь себе хоть один грамм совести». Почем нынче совесть? Кровные можно было бы отдать... Не поможет... Нет у барыг совести и человечности».

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