Беспрецедентные вызовы: К чему готовиться Украине по Донбассу в 2020 году

Для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженного конфликта на Донбассе и инструментам для достижения мира. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Мы, в принципе, впервые сталкиваемся с внутренней поляризацией [украинского общества]. Я убеждена, что, если мы учитываем общественное мнение, как фактор, рисуя какую-то "дорожную карту" к миру, то мы должны стоять на тех компромиссах, которые общество, как минимум, не разделяет», – сказала она.

Эксперт отметила, что в украинском обществе за последние полгода возросла поддержка возможных компромиссов с Россией ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, особенно на востоке Украины, но делать ставку только на основе запросов жителей востока нельзя.

«Мы не можем ориентироваться только на мнение одного региона, даже если этот регион самый близкий к линии фронта… Мы должны делать ставку на то, что, как минимум, не будет вызывать сумасшедшего сопротивления в разных частях страны. Какой-то средний знаменатель – потому что только это залог легитимизации любого варианта мира», – считает Золкина.

«Причем вопрос с любой поляризацией опасен тем, что, во-первых, может произойти раскол по региональному принципу – восток, в основном. К нему может подтянуться юг, и это будет, условно говоря, один лагерь, более лояльно относящийся к широким компромиссам с Россией. И будет центр и запад, которые более категоричны. Это одна линия раскола, которая опасна, потому что раньше она проходила по внешнеполитическому признаку, он исчез, но сейчас мы можем столкнуться с новой линией раскола по тому же географическому принципу», – пояснила аналитик.

Она добавила, что еще более опасна ситуация в том, что и восток, и юг внутри регионов тоже разделены: «Там нет абсолютного большинства, которое было бы согласно с чем угодно, лишь бы конфликт завершился. Там все равно есть часть людей, которые будут выступать против, которые не будут себя чувствовать комфортно в условиях мира на условиях, которые более выгодны РФ».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV